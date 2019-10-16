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  3. Suriye Milli Ordusu sıcak çatışmada! İşte yeni görüntüler

Suriye Milli Ordusu sıcak çatışmada! İşte yeni görüntüler

Suriye Milli Ordusu sıcak çatışmada! İşte yeni görüntüler

Resulayn'ın doğu ve batısında yürütülen operasyonlarda tüneller kazan teröristler, nokta atışlarla imha edilirken Suriye Milli Ordusu (SMO) birliklerinin sıcak çatışma anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı 8. gününe girdi. 

Rasulayn İlçesinde Suriye Milli Ordusunun teröristlere dönük operasyonları ise sürüyor. Rasulayn'da yaşanan sıcak çatışma anlarından yeni görüntüler ortaya çıktı. 

 

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