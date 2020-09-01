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  3. Türkşeker'in çiftçiye sağladığı destek 1 milyar 200 milyon liraya ulaştı
01 Eylül 2020 Salı 10:41 | Son Güncelleme:

Türkşeker'in çiftçiye sağladığı destek 1 milyar 200 milyon liraya ulaştı

Türkşeker'in çiftçiye sağladığı destek 1 milyar 200 milyon liraya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemelerin geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artışla 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Türkşeker'in bu yıl üreticilere yaptığı ödemelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

 Albayrak, "Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız" dedi.

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