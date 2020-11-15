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  • Azerbaycan'dan Kelbecer'in boşaltılması için işgalci Ermenistan'a 10 gün ek süre
15 Kasım 2020 Pazar 14:06 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'dan Kelbecer'in boşaltılması için işgalci Ermenistan'a 10 gün ek süre

Azerbaycan'dan Kelbecer'in boşaltılması için işgalci Ermenistan'a 10 gün ek süre

Son Dakika Haberleri.. Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, işgal altındaki Kelbecer ilini boşaltmaları için Ermenistan'a 10 gün daha süre verdiklerini açıkladı.

AA'nın haberine göre, Hacıyev, düzenlediği basın toplantısında, Erivan yönetiminin Rusya aracılığı ile Kelbecer'den çıkmak için biraz daha süre istediğini, Azerbaycan'ın da insanlık sergileyerek sürenin 25 Kasım'a kadar uzatılmasını kabul ettiğini bildirdi.

SİVİLLERİN ÇIKARILMASI İÇİN EK SÜRE

Bölgede hava koşullarının zorlaştığını, o yöndeki tek yol olan Zod-Varnenis yolunun da dar olduğunu hatırlatan Hacıyev, Azerbaycan'ın bu koşulları dikkate alarak Ermenistan'a sivillerin çıkartılması için süre verdiğini kaydetti.

15 KASIM'DA KELBECER BOŞALACAK

Hacıyev, Kelbecer'deki Ermeni nüfusunun oraya 1993'te gerçekleştirilen işgalden sonra yasa dışı yerleştirildiğini de hatırlattı.

Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'da Kelbecer'i terk etmesi bekleniliyordu.

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