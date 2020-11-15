  • $7,6845
  • 9,0913
  • 466.334
  • 1291.29
  • Haberler
  • Güncel
  • Amasya'da nadir türdeki papağan otomobil fiyatına satılıyor
15 Kasım 2020 Pazar 09:39 | Son Güncelleme:

Amasya'da nadir türdeki papağan otomobil fiyatına satılıyor

Amasya'da nadir türdeki papağan otomobil fiyatına satılıyor
IHA

Amasya'da bir pet shopta satılan beyaz renkli ‘molukan kakadu' türü papağana 40 bin liralık fiyat biçildi. İş yeri sahibi Burhan Şafak Temiz, sevimli papağanların fiyatının otomobil fiyatlarına kadar varmasının nadir türler olmasından kaynaklandığını belirtti.

Amasya’da yeni açılışı yapılan bir pet shopta bulunan papağan otomobil fiyatına satılıyor. Beyaz renkli ‘molukan kakadu’ türü papağanın fiyatı tam 40 bin lira.

İHA'da yer alan habere göre, iş yeri sahibi Burhan Şafak Temiz, vatandaşların cep telefonuyla selfie yaptıkları sevimli papağanların fiyatının otomobil fiyatlarına kadar varmasının nadir türler olmasından kaynaklandığını belirtti.

300 liradan 40 bin liraya kadar varan fiyatlarda papağanların meraklılarını beklediğini anlatan Temiz, “Herkesin bütçesine kadar papağanlar getirdik. Sonuçta bir araba almak istesek, herkes bütçesine göre alacak. Papağanlar da aynı şekilde bütçeye göre alınıyor” dedi.

Yoğun ilgi gören iş yerinin açılışında sokak hayvanları için ücretsiz mama da dağıtıldı.

Dünyada sadece Burdur Gölü'nde yaşayan 'Burduricus' hızla yok oluyor

Günlük burç yorumları internette neden aranır? Yükselen ve ay burcu niçin önemlidir?

Telefon numarası kime ait, beni kim aramış? İşte bilinmeyen numara sorgulama ve öğrenme işlemi
<p>İYİ Parti üyesi bir grup Merter'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binası önünde toplandı. Toplana

İYİ Parti'de 'Buğra Kavuncu' çatlağı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kekik çayı faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

Pazar günü yeniliklere hazır olun! 15 Kasım burç yorumları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.