Amasya'da nadir türdeki papağan otomobil fiyatına satılıyor
Amasya'da bir pet shopta satılan beyaz renkli ‘molukan kakadu' türü papağana 40 bin liralık fiyat biçildi. İş yeri sahibi Burhan Şafak Temiz, sevimli papağanların fiyatının otomobil fiyatlarına kadar varmasının nadir türler olmasından kaynaklandığını belirtti.
Amasya’da yeni açılışı yapılan bir pet shopta bulunan papağan otomobil fiyatına satılıyor. Beyaz renkli ‘molukan kakadu’ türü papağanın fiyatı tam 40 bin lira.
İHA'da yer alan habere göre, iş yeri sahibi Burhan Şafak Temiz, vatandaşların cep telefonuyla selfie yaptıkları sevimli papağanların fiyatının otomobil fiyatlarına kadar varmasının nadir türler olmasından kaynaklandığını belirtti.
300 liradan 40 bin liraya kadar varan fiyatlarda papağanların meraklılarını beklediğini anlatan Temiz, “Herkesin bütçesine kadar papağanlar getirdik. Sonuçta bir araba almak istesek, herkes bütçesine göre alacak. Papağanlar da aynı şekilde bütçeye göre alınıyor” dedi.
Yoğun ilgi gören iş yerinin açılışında sokak hayvanları için ücretsiz mama da dağıtıldı.