Telefon numarası kime ait, beni kim aramış? İşte bilinmeyen numara sorgulama ve öğrenme işlemi

Bilinmeyen numaranın kime ait olduğu, nereden nasıl öğrenileceği merak konusu oldu. Günümüzde telefon numaraları kişilerce veya şirketlerce yasal olmamasına karşın oldukça kolay bir biçimde dağıtılıyor. Hal durum böyle olunca da ister ev telefonunuza isterseniz de cep telefonunuza olsun her gün bilinmeyen numaralardan çok sayıda çağrı veya mesaj alıyoruz. İster istemez numara kime ait merak ediyoruz. Şayet sizler de bu gibi durumları yaşıyorsanız beni arayan kim kolay bir şekilde öğrenmeniz mümkündür. Bu sayfamızda anlatacağımız ücretli ve ücretsiz yöntemler ile beni kim aramış öğrenmeniz mümkündür.

Vodafone, Turkcell, Türk Telekom, PTTCell, Bimcell gibi Telekom operatörleri arayanın numarasının kime ait olduğunu gösterir çeşitli servislere sahiptirler. Bu servisler sayesinde düşük meblağlarda ücret ödeyerek beni kim aradı öğrenmeniz mümkündür. Ancak burada karşı tarafın operatör bilgisini bilmek önem arz etmektedir. Çünkü aksi durumda yüksek ücretler ödeme ihtimaliniz bulunmaktadır. O yüzden öncelikle “Numara Hangi Operatöre Ait” sayfamızdan numaranın operatörünü bulmalısınız. Bunun dışında da çeşitli ücretsiz yöntemler de bulunmaktadır. Beni kim aramış nasıl öğrenirim konusunda bilgi almak için bu ücretsiz yöntemleri de güvenle kullanabilirsiniz.

Arayanın kimliğini öğrenmek için aşağıda anlatmış olduğumuz yöntemler için aradığınız hat sahibinin numarasını yasal olarak gizlememiş olması gerekmektedir. Aksi durumda operatörler bu bilgiyi sizlerle paylaşmayacaklardır. Fakat endişe etmeyin birçok hat sahibi numarasını gizlemekle uğraşmaz ve hat detaylarının diğer kişiler ile paylaşılmasına izin verir.

TELEFON NUMARASI KİME AİT TÜRK TELEKOM

Şayet bir Türk Telekom yani eski adı ile AVEA müşterisi iseniz 11811 çağrı merkezi ile dakikalar içerisinde kim aramış sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 11811 telefon numarasını aradıktan sonra operatör size numaranın kime ait olduğunu belirtecektir. Bu işlemin ücreti dakika başına 1.25 TL olarak ücretlendirilmektedir. Yani 2 dakikalık bir görüşme yaparsanız 2.5 TL ücret ödersiniz.

TÜRKCELL TELEFON NUMARASI KİME AİT

Turkcell gelen çağrıların veya mesajların kimler tarafından atıldığının öğrenilmesi için bir servis hazırlamıştır. Bilinmeyen numaralar servisi ile numarasını Turkcell Rehber’den gizlememiş olan kişileri öğrenebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için sorgulama yapacağınız numarayı yazıp 2200’a ( ( Örnek : 5XXXXXXXXX > 2200 ) gönderebilirsiniz. Fakat bu işlem de ücretsiz değildir. Turkcell bu sorgulama için mesaj başına 3.99 TL almaktadır.

Yine Turkcell tarafından sunulan çağrı merkezi ile de arayan kim öğrenmeniz mümkündür. Bunun için 11832’yi arayabilirsiniz. Bu işlemin de ücreti dakikası 1.6 TL olarak belirlenmiştir.

VODAFONE TELEFON NUMARASI KİME AİT

Vodafone ülkemizde en çok aboneye sahip operatörlerin başında yer almaktadır. Şayet Vodafone hattı için arayanın kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız numaranın başında sıfır olmadan 7048’e mesaj gönderebilirsiniz. Tek mesaj ücreti 1.25 TL olarak Vodafone tarafından ücretlendirilecektir.

Şayet mesaj göndermek istemiyorsanız da 11842 çağrı merkezini arayarak arayanın kimliğini öğrenmeniz mümkün. 11842 çağrı merkezi dakika başına 1.25 TL ile ücretlendirilmektedir.

ÜCRETSİZ TELEFON NUMARASI KİME AİT BULMA YÖNTEMLERİ

Buraya kadar paylaştığımız numara kime ait olduğunu öğrenme yöntemleri cüzzi de olsa bir ücrete tabiydi. Fakat bu işlemler dışında ücretsiz olarak gerçekleştirebileceğiniz çeşitli yöntemler de bulunuyor.

FACEBOOK NUMARANIN KİME AİT OLDUĞUNU ÖĞRENME

Dünyada en çok ziyaret edilen sosyal ağlardan birisi olan Facebook üzerinden çeşitli bilgilere erişmemiz mümkündür. Facebook’a kayıt olurken kişilerden sahte hesapları önlemeye yönelik cep telefonu doğrulaması yapmaları istenmektedir. Günümüzde Facebook hesabı veya bir Instagram hesabı olmayan az sayıda kişi olduğunu düşününce bu yöntemin ne kadar basit ve uygulanabilir olduğunu bir kez daha fark edebiliriz. Bunun için merak ettiğiniz telefon numarasını Facebook veya Instagram arama bölümüne yazmanız yeterlidir. Daha sonra o telefon ile ilişkili olan profili görebileceksiniz.

WHATSAPP KULLANARAK TELEFON NUMARASININ SAHİBİNİ ÖĞRENME

Whatsapp dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olma özelliğini taşımaktadır. Sizi arayan numarayı rehberinize ekledikten sonra Whatsapp üzerinden arayanın fotoğrafını görebilirsiniz. Ancak burada profil resminin herkese açık olması gerekmektedir veya sizi arayanın rehberinde sizin de kayıtlı olmanız gerekmektedir.

GOOGLE ARAMA ÖZELLİĞİ İLE NUMARA KİME AİT BULMAK

Google üzerinde neredeyse erişemeyeceğimiz bilgi yoktur. Her gün milyarlarca aramaya hizmet veren Google’ı arayan numarayı bulmak için de kullanabiliriz. Çünkü birçok yerde numaramızı kayıt altında bulundurduğumuz için bu telefon numarasını da kişi bir sayfada, siteye kayıt etmiş olabilir. Arama yaparken numarayı tırnak işaretleri arasına “053xxxxxxxx” şeklinde alıp aramanız gerekmektedir.

ARAYAN NUMARA KİME AİT UYGULAMALARI

Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi ya da diğer cihazlar fark etmeksizin Apple Store veya Android için Play Store üzerinde bir çok CIA uygulaması gibi kim arıyor uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamayı telefonunuza yükleyerek arayan numaranın kimliğini kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Fakat burada telefonunuza yüklediğiniz uygulama sizin rehber bilgilerinizi talep eder. Yani rehberinize kayıtlı tüm telefon numaralarını bu uygulamalar ile paylaşmış olursunuz. Bu yüzden devlette.com olarak bu tarzda uygulamaları yüklememenizi öneriyoruz.

İster cep telefonu olsun, isterse de sabit hat olsun yukarıda vermiş olduğumuz yöntemlerle telefon numarası kimin adına öğrenmeniz mümkündür.