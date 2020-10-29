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  • Azerbaycan'dan Berde intikamı: İşgalci Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
29 Ekim 2020 Perşembe 09:42 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'dan Berde intikamı: İşgalci Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Azerbaycan'dan Berde intikamı: İşgalci Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
DHA

İşgalci Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırının ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. Motorlu Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram Gazaryan'ın öldürüldüğü duyuruldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. Motorlu Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram Gazaryan'ın öldürüldüğü duyuruldu.  

DHA'da yer alan habere göre, İşgalci Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı. Azerbaycan ordusu ise, Ermenistan güçlerine karşı saldırılarla darbe vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. Motorlu Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram Gazaryan'ın öldürüldüğü duyuruldu. Öte yandan açıklamada, 1. Genel Ordu'nun topçu dairesi subayı, 2. motorlu piyade alayının komutanının kayıp olduğu ifade edildi.

Paşinyan katliamı

İŞGALCİ ERMENİSTAN BERDE'YE SALDIRMIŞTI

İşgalci Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralanmıştı. Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurmuştu. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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