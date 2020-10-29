Paşinyan katliamı

Ermenistan'ın, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ın dışındaki Berde şehir merkezine üst üste ikinci günde düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil şehit oldu, 70 kişi yaralandı. Misket bombaları Berde’nin en işlek iki kavşağında bulunan sivillere ait ev, araç ve iş yerlerine düştü. Olayda bazı ev ve iş yerlerinde ciddi hasar meydana gelirken, en az 7 araç kullanılamaz hale geldi. Birçok işletme kapatıldı.

Saldırı sonrası yaralı siviller ambulansla Berde Devlet Hastanesi’ne getirildi. Olay yerinde ve hastanede vefat eden siviller de morga kaldırıldı.

Yakınlarının kaybettiğini öğrenen birçok Berdeli hastane ve morgun kapısına akın etti. Şehitlerin yakınları hastanede fenalık geçirdi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER



Annesi, kardeşi, babasını kaybedenler, morg ve hastane kapısında fenalık geçirdi. Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları, yaralıların ve ölenlerin panik halindeki yakınlarını yatıştırırken, hastaneye de olası bir saldırı nedeniyle kimse yaklaştırılmadı. Annesini kaybeden ve şok içinde olan Leyla Mustafeyeva, “Ben evdeydim. Annem dışarı çıktı. Birden patlama sesi geldi. Şu anda morgda. Annesiz kaldım.” diye konuştu.

BİR GÜN ÖNCE İMA ETTİ



Ermenistan’ın önceki gün misket bombasıyla düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden biri çocuk dört Azerbaycanlı sivilin ise cenazeleri defnedildi. Ermenistan’ın ayrıca dün sabah Terter kentine de top ve obüslerle saldırı düzenlediği açıklandı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, önceki gün ulusa sesleniş konuşmasında “yıkıcı etkisi olacak bir misilleme yapacağız” açıklamasında bulunmuştu.

Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç tamamen yandı, iş yerleriyle altyapılar hasar aldı.



ALİYEV: İNTİKAMLARI SAHADA ALINACAK



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Berde sakinlerinin intikamını savaş alanında alacaklarını duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından, “Berde’de Ermenistan silahlı kuvvetlerinin füze saldırında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Berde sakinlerinin intikamı alınacak ve işgalcilere savaş alanında gereken yanıt verilecektir” paylaşımında bulundu.

DIŞİŞLERİ: BİR UTANÇ VESİKASI



Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Ermenistan’ın çoluk çocuk demeden, genç, yaşlı ayırt etmeden sivil halka karşı sürdürdüğü bu alçak saldırıları tel’in ediyoruz. İşgal ettiği topraklardan çıkmamak için her yola başvuran Ermenistan yönetimi, akıl ve vicdanını kaybetmiş bir şekilde hareket etmektedir. Bu son saldırı Ermenistan’ın işlediği ve sorumlu tutulacağı savaş suçları listesinde bir utanç vesikası olarak yerini almıştır. Ermenistan’ın sivilleri katletmek için yürüttüğü kalleş politika, Hocalı katliamının arkasındaki hastalıklı zihniyetin tezahürüdür” denildi.

AZERBAYCAN 13 KÖYÜ DAHA KURTARDI



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki Kubadlı yönündeki çatışmalarda Ermenistan güçlerinin terk ettiği askeri teçhizat, silah ve mühimmatlara ilişkin görüntü paylaştı. Dün 13 köy daha kurtarıldı. Ermenistan ordusunun 1 Osa uçaksavarı, 3 Grad füze sistemi, 6 D-30, 5 D-20 ve 1 D-44 obüsü, 2 Giasint-B topu, 1 120 milimetrelik havan topu, 1 Konkurs tanksavar füze sistemi ve 6 otomobilinin imha edildi.

MSB: ACİZCE KATLİAMLARA DEVAM EDİYORLAR



Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK ile işbirliği yapacak kadar aciz davranan Ermenistan Ordusu, ateşkesleri anında ihlal ederek sivil katliamlara devam ediyor. Azerbaycan Ordusu ise cephede mertçe ve kahramanca mücadeleyle 183 yerleşim yerini işgalden kurtardı, kurtarmaya devam ediyor” denildi.



LYON OTOYOLUNDA ‘BARBAR’ SALDIRISI

Fransa’nın Lyon bölgesi yakınlarında A7 otobanını kapatan Ermeni eylemciler işe giden bir grup Türk vatandaşına sopa, balta ve bıçak ile saldırdı. Saldırıda 17 ve 22 yaşlarındaki 2 Türk ile babalarının kafalarına aldıkları darbelerle ağır yaralandığı öğrenildi. Daha sonra çıkan olaylarda 1’i Türk iki kişi daha yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 400 kişi oldukları sanılan göstericiler nedeniyle otoyolda da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

ÇAMLICA KULESİ’NDE KARDEŞ BAYRAKLAR



İstanbul Küçük Çamlıca Tepesi’ne inşa edilen ve tamamlanmasında sona gelinen Radyo ve Televizyon Kulesi’nin gövdesi önceki akşam yansıtılan renkli ışıklarla Türkiye ve Azerbaycan bayraklarına büründü.

Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının dönüşümlü olarak yansıtıldığı kule yansıtılan renkli ışıklarla görsel bir şölen oluşturdu.

TERK EDİLEN YAŞLI KADINLAR KURTARILDI



Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan çekilmesi üzerine çaresiz kalan 85 yaşındaki iki Ermeni sivil Yevgeniya Pavlovna Babayan ve Misha Merlandovich Melkumyan Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldı. Babayan, Azerbaycan askerlerine teşekkür etti. Azerbaycanlıların ve Ermenilerin Dağlık Karabağ’da barış içinde yaşayabileceklerini söyleyen yaşlı kadın, “Bize Bakü’de iyi bakıyorlar” dedi.