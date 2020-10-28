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  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den işgalci Ermenistan'a "Berde" ultimatomu: İşgalcilere savaş alanında cevap verilecek
28 Ekim 2020 Çarşamba 17:07 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den işgalci Ermenistan'a "Berde" ultimatomu: İşgalcilere savaş alanında cevap verilecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den işgalci Ermenistan'a "Berde" ultimatomu: İşgalcilere savaş alanında cevap verilecek
DHA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından işgalci Ermenistan'ın Berde saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Berde sakinlerinin intikamı yerde kalmayacak ve işgalcilere savaş alanında gereken cevap verilecek." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Ermenistan’ın Berde’ye füze saldırısı sonrası hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine baş sağlığı dileyerek, “Berde sakinlerinin intikamı yerde kalmayacak ve işgalcilere savaş alanında gereken cevap verilecek” ifadelerini kullandı.

“13 KÖY DAHA İŞGALDEN KUTARILDI”

Öte yandan Aliyev, 13 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, “Muzaffer Azerbaycan Ordusu Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı, Zerneli, Fuzuli'nin Mandılı, Cebrail’in Gazanzami, Hanagabulag, Çullu, Guşçular, Garaagaj, Kubadlı'nın Giyasli, Adilja ve Kılıçan köylerini kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır!” ifadelerini kullandı.

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