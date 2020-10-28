28 Ekim 2020 Çarşamba 16:33 | Son Güncelleme:
Dışişlerinden işgalci Ermenistan'a tepki
Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanlığı, işgalci Ermenistan'ın Berde şehir merkezine yaptığı saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın sivilleri katletmek için yürüttüğü kalleş politika, Hocalı katliamının arkasındaki hastalıklı zihniyetin tezahürü" ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı, işgalci Ermenistan'ın Berde şehir merkezine yaptığı saldırı hakkında açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, "Ermenistan'ın sivilleri katletmek için yürüttüğü kalleş politika, Hocalı katliamının arkasındaki hastalıklı zihniyetin tezahürü" ifadelerini kullandı.