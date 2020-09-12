Ankara'da kum fırtınası

Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde saat saat 15.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı.

DHA'nın haberine göre, özellikle Polatlı'da kum fırtınası ile birlikte gökyüzünde devasa toz bulutları oluştu.

Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, boş alanlara kaçıştı.

Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle şehir merkezinde elektrikler kesildi.

Bu sırada bir kafede elektrik kesintisi nedeniyle 4 kişi asansörde mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı.

Şehir merkezindeki bazı esnaf ise kum fırtınası nedeniyle iş yerleri zarar görmemesi için kepenk kapattı. Kum fırtınasının hala sürdüğü belirtildi. Kum fırtınası Ankara merkezde de kısmen etkili oldu.

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Tarım işçilerinin kaldığı kırsal bölgedeki alanlarda kurulu çadırların uçmasına neden oldu. Toz fırtınasının şehir içindeki görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle trafikte de aksamalar meydana geldi.

AFAD ve itfaiye ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir taraftan ilçelerimizle irtibat halindeyiz. İncelemelerimiz sürüyor. Bu ilk yaptığımız incelemelere göre henüz daha ölü, yaralı bilgisi yok. Detaylı bilgiyi ancak tespitler yapıldıktan sonra paylaşırız." diye konuştu.

6 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Ankara Valisi Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgâr olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

