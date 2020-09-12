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12 Eylül 2020 Cumartesi 18:17 | Son Güncelleme:

Kırıkkale için toz fırtınası uyarısı

Kırıkkale için toz fırtınası uyarısı
AA

Meteoroloji Genel Müdürülüğü, Kırıkkale için kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kırıkkale genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve toz fırtınasıyla birlikte sağanak ile gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

AA'nın aktardığı habere göre, meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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