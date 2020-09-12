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12 Eylül 2020 Cumartesi 16:53 | Son Güncelleme:

Ankara için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Ankara için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanağın ardından Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Genel Müdürlük, Ankara için sarı uyarıda da bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürülüğü, kuvvetli sağanağın ardından Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

AA'nın haberine göre, Ankara il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Genel Müdürlük, Ankara için sarı uyarıda da bulundu.

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