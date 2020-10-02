Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi

Alibeyköy'de tartıştığı Sena Koçak'a hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiasıyla 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emre Etyemez, bugünkü ilk duruşmada tahliye oldu.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Emre Etyemez savunma yaptı. Olay günü eşinin doğum yaptığını ve hastaneden yeni çıktıklarını söyleyen Etyemez, ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"Müşteki aracını aracımızın önüne kırdı, neredeyse çarpacaktım. Ardından aracı çekip durduğumuzda müşteki cep telefonunu çıkararak kayıt başlattı. 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz' diyerek küfür etti. 'Bize kaza yaptıracaksın' dedim, o esnada eşim karnını tutarak arabadan indi ve müşteki eşime vurmaya çalıştı."

Baldızının çocuğun nefes almadığını söylemesi üzerine eşi ve çocuğunu alarak hastaneye gittiğini belirten sanık Emre Etyemez, "Kimseyi darp etmedim. Yaptığım tek şey arabanın üstüne çıktım. Arabanın ön kaputuna zıpladım. Cama vurarak kırdım. Müşteki küfür ettiği için küfür etmiş olabilirim. Tehdit ve hakarette bulunmadım" dedi. Sanık Emre Etyemez, olaydan pişman olduğunu, müştekiden özür dilediğini belirterek tahliyesini talep etti.

Mahkeme, sanık Emre Etyemez'in "mala zarar verme" suçundan tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Etyemez hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve karakola imza şeklinde adli kontrol uygulanmasına da hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

Alibeyköy'de 13 Ağustos 2020'de, akşam saatlerinde trafikte tartıştığı müşteki Sena Koçak'a hakaret ederek aracının kaportasına çıkarak ön camını kırdığı gerekçesiyle Emre Etyemez, gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Müşteki Sena Koçak'ın olay anını cep telefonuyla kaydettiği görüntüler ise sosyal medyada çok kişi tarafından paylaşılarak tepkilere neden olmuştu. İddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde söz konusu suçları işledikleri anlatılarak sanık Emre Etyemez'in müştekinin koluna vurduğu belirtildi. Sanık Emre Etyemez hakkında "Basit yaralama", "Hakaret", "Tehdit", "Mala zarar verme" suçlarından 1 yıl 5 aydan 8 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer sanıklar Gülüzar Etyemez ve Buse Keleş hakkında ise "Basit yaralama", "Hakaret", "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1'er aydan 5 yıla kadar hapis istendi.