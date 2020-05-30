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  3. 30 Mayıs'ta marketler ve eczaneler açık mı? Market çalışma saatleri 2020!
30 Mayıs 2020 Cumartesi 01:00 | Son Güncelleme:

30 Mayıs'ta marketler ve eczaneler açık mı? Market çalışma saatleri 2020!

30 Mayıs'ta marketler ve eczaneler açık mı" Market çalışma saatleri 2020!

Market çalışma saatleri sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte yeniden gündeme geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle son aylarda uygulanan sokağa çıkma yasağı 30 – 31 Mayıs tarihleri arasında da uygulanacak. Eczaneler, marketler ve bakkalların çalışma saatleri de ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, 30 Mayıs'ta marketler saat kaça kadar açık? Eczaneler açık mı? İşte detaylar...

Koronavirüsle mücadele kapsamında son haftalarda uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması bu hafta da uygulanacak. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla uygulanan kısıtlama ile insanların evlerinden çıkmaması gerektiği vurgulanıyor. Market, eczane ve bakkallar gibi temel ihtiyaçların karşılandığı yerlerin açık olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 30 Mayıs’ta marketler ve eczaneler açık mı? İşte market çalışma saatleri 30 Mayıs 2020...

30 MAYIS’TA MARKETLER AÇIK MI?

30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile buraların sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.

BUGÜN (30 MAYIS) ECZANELER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 Mayıs Cumartesi günü Eczaneler özel sağlık kurum ve kuruluşları, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak.

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