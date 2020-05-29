Kahvehaneler, restoranlar ve kafeler 1 Haziran'da açılıyor mu? İşte genelge detayları...

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs hayatı olumsuz yönde etkilemiş ve birçok toplu kullanım alanı kapatılmıştı. Kafeler, restoranlar ve kahvehaneler koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan yerler arasında yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası esnetilecek yasaklar ve açılacak müesseselerle ilgili detayları açıkladı. Pek, Kahvehaneler ne zaman açılacak? Kafeler ve restoranlar 1 Haziran’da açılacak mı?



KAHVEHANELER, RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

28 Mayıs Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı’nda önemli kararlar alındı. Toplantının ardından konuşan Başkan Erdoğan, normalleşme takvimi kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. İşte alınan diğer kararlar:

-Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecek.

-Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılacak.

-Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.

-Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek.

- Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

-1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışında tutulacak.

-Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserlerin saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabilecek.

-Şehirler arası yasak 1 Haziran itibarıyla kalkacak.

-İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak

-Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak

- Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları, kurumlarınca değerlendirilecek

-65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek

-Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşların maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işlerinin başında olabilecek

- Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek."

-Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da açılacak.

-Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek.

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