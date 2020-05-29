Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları 1 Haziran'da açılacak mı?

1 Haziran normalleşme takviminin yayınlanması üzerine gözler spor salonlarına çevrildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok yerde olduğu gibi spor salonları da kapanmıştı. Uzun süredir spor yapamayan ve hasret çeken kişilerin merakla beklediği soru yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası normalleşme takvimini açıkladı.



SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Spor salonları sağlıklı yaşamak, kilo vermek ya da kaslarını güçlendirmek için gidilen ve havuz, sauna ve birçok spor aletinin bulunduğu mekanlardır. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerden bir tanesi de spor salonlarını kapatmak olmuştu. Kontrollü sosyalleşmeye başladığımı şu dönemlerde uzun süredir spor yapamayan sporseverlerin gözü spor salonlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada spor salonlarının 1 Haziran’dan itibaren açılacağını duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada, “Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir” ifadelerine yer verdi.

Buna göre spor salonları 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacaklar.