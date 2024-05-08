  • $32,2885
  • 34,8732
  • 2436.94
  • 10268.6

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2024 Çarşamba 17:18

'Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi' Mersin'den uğurlandı

Gazze'ye ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 'Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi', Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıktı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.