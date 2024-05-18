Kuryeler dikkat! Sipariş verip motosikletleri çalıyorlar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde bina ve iş yerlerinin önü ile otoparklarda meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin hırsızlık ve kaçma anları da kameraya yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Diğer yandan, Motosikletli Yunus Timleri tarafından, şasi numaraları kazınmış ve çalıntı motosikletlerle suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği uygulamalarda da sorgulanan 2 bin 383 motosikletten 80'i trafikten menedildi.