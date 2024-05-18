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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 12:26

Kuryeler dikkat! Sipariş verip motosikletleri çalıyorlar

Diyarbakır'da sipariş verip, gelen kuryelerin motosikletlerini çalan şüphelilere operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

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