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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Eylül 2023 Pazartesi 15:37

Geçimlerini evlerinde besledikleri yılanlardan sağlıyorlar! Derisinden yağ elde ediliyor

Irak'ın Süleymaniye'ye bağlı Dokan ilçesinin Kemçohe köyünde yaşayan Nuşirevan Abdurrahman ile Şıler Selim, evlerinde besledikleri yılanların derilerinden elde ettikleri yağlarla geçimlerini temin ediyor.

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