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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 11:11

Fiyatı dudak uçuklatıyor! Altından değerli sakız

Kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızının fiyatı çeyrek altını geçti, yarım altın fiyatına kafa tutuyor.

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