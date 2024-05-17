Çöpe atılan çuvaldan köpek yavruları çıktı! Bakımları yapılmak üzere veterinere bırakıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencileri Ayşegül Oktay ve Sudenaz Vural, okul çıkışında eve gitmek üzere yürürken yol kenarında bulunan çöp konteynerinden bir ses duydular.
Sesin çöpteki ağzı açık çuval ve yanındaki poşetten geldiğini fark eden gençler, üzerinde kan lekesi bulunan çuval ve yanındaki poşette 6 köpek yavrusu olduğunu gördü.
Öğrenciler, ilgili kişileri arayacak yardım isterken yeni doğmuş ve hala üzerinde kan olan yavru köpekler özel bir veteriner kliniğine götürüldü.