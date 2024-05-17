  • $32,2053
  • 35,1156
  • 2500.7
  • 10643.6

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 09:27

Çöpe atılan çuvaldan köpek yavruları çıktı! Bakımları yapılmak üzere veterinere bırakıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çöp konteynerinin içinde bulunan çuvalın içerisinden 6 yavru köpek çıktı. Çöpe atıldığı tespit edilen çuvaldaki köpekler, kontrolleri ve bakımları yapılmak üzere veterinere bırakıldı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.