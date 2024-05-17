Çöpe atılan çuvaldan köpek yavruları çıktı! Bakımları yapılmak üzere veterinere bırakıldı

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencileri Ayşegül Oktay ve Sudenaz Vural, okul çıkışında eve gitmek üzere yürürken yol kenarında bulunan çöp konteynerinden bir ses duydular.

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Sesin çöpteki ağzı açık çuval ve yanındaki poşetten geldiğini fark eden gençler, üzerinde kan lekesi bulunan çuval ve yanındaki poşette 6 köpek yavrusu olduğunu gördü.

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Öğrenciler, ilgili kişileri arayacak yardım isterken yeni doğmuş ve hala üzerinde kan olan yavru köpekler özel bir veteriner kliniğine götürüldü.

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Yavrular klinikte tedavi edilip bakıma alınırken sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.