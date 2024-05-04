  • $32,34
  • 34,879
  • 2393.53
  • 10276.9

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2024 Cumartesi 09:12

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan araç tırın altına girdi! Araç içerisinde sıkışan 1 kişi hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeki tırın altına girdi. Kazada araç içerisinde sıkışan 1 kişi hayatını kaybederken tırın ve kaza yapan aracın sürücüleri ise yaralandı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.