BİM 24 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

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BİM'de bu hafta elektronik, tekstil ve spor malzemeleri ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 24 Mayıs 2024 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Iphone 12 125 GB Cep Telefonu 27,999 TL, POLOSMART markası ile 2 yıl garantili Polosmart Tws Kulaklık 349 TL, Bimde Bu Hafta ilk sayfa detaylarında yer alan ve 24 Mayıs Cuma gününden itibaren alabileceğiniz diğer ürünler arasında; RANGE markası ve 2 yıl Fakir servis güvencesi il Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL, 4 fincan kapasiteli Range Türk Kahve Makinesi 899 TL, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4,699 TL olarak satışa sunulacak.





Bu Cuma Bimde harika ürünlerin 24 Mayıs tarihinden itibaren satışa sunulacak olan Bim Aktüel ürünleri devamında Elektrikli El aletleri grubunda Fakir Çeyiz Paketi 3,499 TL, Power Cyclone 5 Phılıps Süpürge 4,799 TL, Phılıps Buar Kazanlı Ütü 4,299 TL, Kumtel 5.5 Litre Fastfryer 1,499 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle raflarda yerini alacak.