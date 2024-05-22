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TREND
Eklenme tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 16:58

BİM 24 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; Gece parlayan basketbol topu, şişme bot, katlanır şezlong/sandalye, çocuk havuzu ve yaz tatili için hazırlanmış onlarca çeşit ürün yer alıyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda ayrıca; 4 ürün 1 arada Fakir Çeyiz Paketi 3,499 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 24 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

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