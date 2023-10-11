A101 12 Ekim 2023 Aktüel Kataloğu: Motosiklet alacaklar dikkat! Sınırlı sayıda stok

A101 12 Ekim 2023 aktüel kataloğunda, çift kişilik nevresim seti 399 TL, pamuklu TV battaniyesi 119 TL, bay bisiklet yaka sweatshirt 149 TL olarak ön plana çıktı. Ayrıca A101 12 Ekim 2023 aktüel kataloğunda motosiklet de dahil olmak üzere birçok farklı ürün de bulunuyor.
A101 12 Ekim 2023 aktüel kataloğunda yer alan Range Rematrix dikey kablolu süpürge 799 TL ve KSI-6345 akıllı buharlı ütü 539 TL olarak ön plana çıktı.
A101 12 Ekim 2023 aktüel kataloğunda, 17.499 TL'ye sunulan Toshiba televizyon, motosikletin yanı sıra en dikkat çekici ürünlerden biri oldu.
A101 12 Ekim 2023 aktüel kataloğunda motosikletin yanı sıra oyuncu koltuğu 1.990 TL ve oyuncu masası 1090 TL olarak dikkat çekti.
A101 12 Ekim 2023 aktüel kataloğundaki Bella döküm tava 299 TL ve Bella döküm derin tencere 499 TL olarak dikkat çekiyor.
A101 12 Ekim 2023 aktüel kataloğunda yer alan motosiklet, 28.990 TL'den satışa sunuluyor. Ayrıca motosikletin mağazalarda ve a101'in kendi internet sitesinde satışa açık olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra motosikletin fiyatının 12 Ekim tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtildi. Afişte yer alan motosikletin 1300 adet ile sınırlı olduğu da yayımlandı. Ek olarak, ürün stoklarının (motosiklet ve diğer ürünler) satış noktalarına göre farklılık gösterdiği de açıklandı.