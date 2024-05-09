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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2024 Perşembe 12:27

Tekirdağ'da lise öğrencileri geliştirdi! Soğan kabuğu ve lahanadan kumaş boyası ürettiler

Tekirdağ'da mor lahana ve soğan kabuğundan organik boya elde eden bir lisenin tekstil bölümü öğrencileri doğal boyaların bebek kıyafetlerinin üretiminde kullanılmasını istiyor.

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