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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 23:38

iPhone 15 tanıtıldı

ABD'li teknoloji devi Apple, yeni akıllı telefon modelleri iPhone 15 ile yeni akıllı saati Apple Watch Series 9'u tanıttı.

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