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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2024 Perşembe 16:27

Afetlerde yerli ve milli arama kurtarma cihazları kullanılacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) çalışmaları sonucu, arama ve kurtarma operasyonlarında kullanılan 34 kalem ithal cihaz ve malzemenin 14'ünün Türkiye'de üretilmesi sağlandı. AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhçı, projenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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