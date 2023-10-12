Kırmızı biberin bilinmeyen faydaları! İlk kez duyacaksınız

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En başta kırmızı biber mide öz suyunun salgılanmasında önemli rol oynamaktadır.Sindirim sisteminin düzgün şekilde işlevini yerine getirmesine yardımcı olur.Yine kırmızı biberin metabolizmanın gelişmesine katkısı bulunmaktadır ve vücudun içerisinde biriken gazların atılmasına da yardımcı olmaktadır.Ayrıca kırmızı biber mutluluk hormonunun salgılanmasına yardımcı olmaktadır. Acı biber pek çok hastalığa karşı şifa kaynağıdır ve tüm dünyada yetişebilen acı biber pek çok vitamin,kalsiyum ve potasyum minerallerini içermektedir.

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GRİBE KARŞI VÜCUDUMUZU KORUMAKTADIR

Acı biber vücudumuzun gerek duymuş olduğu beta karoten maddesini tek bir besinle karşılar ve günde en az bir tane biber tüketmek bile faydalı olacaktır.Acı biber C vitamini barındırması açısından oldukça zengindir ve bu sayede vücudun direncini arttırarak bizleri hastalıklara karşı korur.

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VÜCUDUMUZDA OLUŞAN AĞRILARIN GEÇMESİNE YARDIMCI OLUR

Acı biberin doğal maddesi Capsaicin ,ağzımıza aldığımız zaman ağzımızı yakar ve sinirlerin uyarılmasına yardımcı olur.Bu yakıcı uyarılma sayesinde sinirler yumuşar ve beynimizde endorfinin salgılanmasını sağlar.Buda ağrı kesici etki oluşturur ve vücuttaki ağrıları dindirir.

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KOLESTEROLÜN DÜŞÜRÜLMESİNE YARDIMCI OLMAKTADIR

Yapılan bazı araştırmalar sayesinde acı biber tüketen birinin trigliseritlerin düşmesine yardımcı olur ve bu sayede kötü kolesterolde azalmalar meydana gelir.

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KALP KRİZİNE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIR

Acı biber içeriğinde bol miktarda C vitamini, beta karoten ve antioksidan bulundurmaktadır.Bu sayede vücudumuz kansere yakalanma riskinden ve kalp krizine karşı korunur.

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ÜLSERE KARŞI KORUMA SAĞLAR

Midede bulunan mikroplara karşı savaşır ve yok olmasına yardımcı olur.Mide rahatsızlığı ülsere yakalanma riskini azaltarak koruma sağlar.

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ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR

Özellikle diyet yapanlar, zayıflamak isteyenler için iyi bir besindir.Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olmaktadır. Kabızlık sorununun da giderilmesine yardımcı olmaktadır.

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BRONŞİTİN HAFİFLEMESİNE YARDIMCI OLUR

Solunum sisteminde oluşan rahatsızlıkları gideriz ve solunum zorluğu çekenler için etkili bir besindir.Ayrıca acı biber balgamın sökülmesine yardımcı olur ve kronik bronşit gibi rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olmaktadır.

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SİNDİRİM SİSTEMİNE İYİ GELMEKTEDİR

Sindirim salgısını arttırarak iştah açar ve sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcı olur.

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İçeriğindeki kapsaisin sayesinde sağlıklı vücut hücrelerinin korunmasını sağlayarak kansere sebep olacak hücrelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

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Kırmızı biberin içeriğinde bulundurduğu karotenoid sayesinde prostat,mesane,mide ve karaciğer kanseri gibi rahatsızlıklara karşı koruma sağlar ve tedavi edici özelliği bulunmaktadır.

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Yine kırmızı biber mide ve salgı bezlerinin uyarılmasını sağlayarak mide asidinin düzene sokulmasına yardımcı olur,sindirimi kolaylaştırır ve idrarın vücuttan kolay atılmasına yardımcı olmaktadır.

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Posa içermesi sayesinde kolesterolü düşürücüdür.

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Fırında közlenerek tüketildiğinde terlemeyi arttırarak toksinlerin atılmasını destekler.

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Kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur.

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