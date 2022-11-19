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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 10:27

Günde bir çay kaşığı tüketilirse kanseri önlüyor! İşte mucizevi besin

Günde bir çay kaşığı tüketilen kakao; tansiyonu dengeliyor, vücuttaki iltihaplanmayı bitiriyor daha da önemlisi kanseri önlüyor. İşte kakaonun faydaları...

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