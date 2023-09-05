Müge Anlı'nın kızı Lidya meğer Aileler Yarışıyor'a katılmış! O huyu aynı annesi...

Müge Anlı yeni sezonuna geçtiğimiz Pazartesi günü başladı. Programı başlar başlamaz dikkat çeken konuları işlemeye başlayan Müge Anlı, kızından kendisine gelen bir notu da okumuştu.

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Henüz 21 yaşında olan Lidya'nın da tıpkı annesi gibi fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olduğu ortaya çıktı.