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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 5 Eylül 2023 Salı 20:42

Müge Anlı'nın kızı Lidya meğer Aileler Yarışıyor'a katılmış! O huyu aynı annesi...

Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ'ın, 360 TV'de yayınlanan Aileler Yarışıyor programında yarışmacı olarak yer aldığı ortaya çıktı. Henüz 21 yaşında olan Lidya'nın da tıpkı annesi Müge Anlı gibi fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenildi.

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