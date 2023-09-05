Müge Anlı'nın kızı Lidya meğer Aileler Yarışıyor'a katılmış! O huyu aynı annesi...

Müge Anlı yeni sezonuna geçtiğimiz Pazartesi günü başladı. Programı başlar başlamaz dikkat çeken konuları işlemeye başlayan Müge Anlı, kızından kendisine gelen bir notu da okumuştu.
Ünlü gazetecinin kızı Lidya Akdağ'ın, 360 TV'de yayınlanan Aileler Yarışıyor programında yarışmacı olarak yer aldığı ortaya çıktı.
Koç Üniversitesi'nde öğrenci olan Lidya Akdağ, Asuman Krause'nin sunduğu Aileler Yarışıyor programında geçtiğimiz Ramazan ayında arkadaşlarıyla birlikte yarıştı.
Henüz 21 yaşında olan Lidya'nın da tıpkı annesi gibi fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olduğu ortaya çıktı.