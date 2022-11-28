Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa Arnavutluk vatandaşlığı aldı

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Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, müziği aracılığıyla Arnavutlar'ın ününü uluslararası alanda yaymak konusundaki rolü sebebiyle vatandaşlık verildiğini açıkladı.





Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ayrıca, Dua Lipa'ya Arnavutlar'ın uluslararası arenada tanınırlığını sağladığı için vatandaşlık vermenin de bir onur olduğunu ifade etti.

