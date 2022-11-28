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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 13:45

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa Arnavutluk vatandaşlığı aldı

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, ülkesi Arnavutluk'un vatandaşlığına girdi. Dua Lipa, Arnavutluk'un bağımsızlığının 110'uncu yıldönümünde vatandaşlık yeminini etti.

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