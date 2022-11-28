Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa Arnavutluk vatandaşlığı aldı

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, ülkesi Arnavutluk'un vatandaşlığına girdi. Lipa, Arnavutluk'un bağımsızlığının 110'uncu yıldönümünde vatandaşlık yeminini etti.
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, müziği aracılığıyla Arnavutlar'ın ününü uluslararası alanda yaymak konusundaki rolü sebebiyle vatandaşlık verildiğini açıkladı.
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ayrıca, Dua Lipa'ya Arnavutlar'ın uluslararası arenada tanınırlığını sağladığı için vatandaşlık vermenin de bir onur olduğunu ifade etti.
Dua Lipa ise , "Böyle bir kabul ve sevgi tarif edilemez büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.