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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 14:54

Selçuklu sultanlarının DNA analiziyle heykelleri yapıldı! 6 yılda tamamladı

Konya'da, Anadolu Selçuklu Devleti'nin hanedan türbesinden çıkarılan naaş kalıntılarına, DNA ve anatomi analizi yapılarak, 12'si sultan, 17 hanedan üyesinin yüz ve beden görünümü ortaya çıkarıldı.

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