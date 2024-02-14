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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 16:47

Resmi törenle karşılandı... Başkan Erdoğan Mısır'da

Başkan Erdoğan, Mısır'da resmi törenle karşılandı.

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