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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2024 Perşembe 09:00

İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı pistten kaldırıldı

İniş takımlarındaki arızadan dolayı İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı, İGA ekiplerinin çalışmaları sonucu pistten kaldırıldı.

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