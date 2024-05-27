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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 15:19

9 Mayıs'ta başlayan Efes-2024 Tatbikatı devam ediyor! İşte heyecanlandıran anlar

İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 9 Mayıs'ta başlayan Efes-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın son provası yapıldı.

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