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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 14:37

Rusların dev radarının gizemi ne? 150 metre yüksekliğinde ve 500 metre genişliğinde

Devasa bir demir yığını gibi görülen bu yeri günümüzde insanlar önceden izin alarak görebiliyor

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