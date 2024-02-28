Rusların dev radarının gizemi ne? 150 metre yüksekliğinde ve 500 metre genişliğinde

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Üzerine çıktığınızda Çernobil Nükleer santral kalıntısı da görülebiliyor.

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1970'lerde, Soğuk Savaş zamanında, kıtalar arası balistik bir roket attığını anlamanız için kullanılabilecek iki yöntem vardı.

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İlki uzaya bir uydu fırlatmak, o zamanın şartları için bu hem pahalı, hem yorucu, hem de başarısız olma ihtimali yüksek bir opsiyondu. İkinci yöntem ise da bir radar sistemi kurmaktı.

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Dönemin teknolojisi ile normal bir radar sistemi, yapısı gereği sadece ufka kadar görebilir ve havadaki bir roketi algılasa bile, komuta zincirine tepki vermek için gerekli zamanı tanımaz.

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Roketin tam fırlatılma zamanını ve yerini, tespit etmek için çok kuvvetli bir radara ihtiyaç vardı.

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Bunun başarmak için megawattlarca güç gerekli. Hatta gelmiş geçmiş en büyük radar dizisi yapılmalıydı.

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Duga-3 tam olarak böyle bir radar.

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Günümüzde aktif olarak kullanılmasa da, Çernobil karantina alanına gidenler, gelmiş geçmiş en kuvvetli radarlardan birisi olan Duga-3'ü, namı değer Rus Ağaçkakanı'nı görebiliyor.

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Çıkan sesler bir ağaçkakanın ağacı gagalama sesine benzediği için antene Rus Ağaçkakanı adı verildiği belirtiliyor.

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Radar, 2 bölümden oluşuyor.

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Birinci bölümü 150 metre yüksekliğinde ve 500 metre genişliğinde; ikinci bölüm ise 90 metre yüksekliğinde 250 metre genişliğinde.

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