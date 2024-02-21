İşte 2024'te dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

100- TANZANYA
39 hava aracı
98- PARAGUAY
41 hava aracı
94- HONDURAS
44 hava aracı
93- KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ
46 hava aracı
92- BOTSVANA
46 hava aracı
91- YENİ ZELANDA
47 hava aracı
90- EL SALVADOR
49 hava aracı
89- GÜRCİSTAN
52 hava aracı
87- MACARİSTAN
62 hava aracı
85- ERMENİSTAN
64 hava aracı
84- BULGARİSTAN
65 hava aracı
83- DOMİNİK CUMHURİYETİ
69 hava aracı
80- HIRVATİSTAN
81 hava aracı
79- SRİ LANKA
86 hava aracı
77- ZİMBABVE
90 hava aracı
76- TÜRKMENİSTAN
90 hava aracı
75- ETİYOPYA
91 hava aracı
72- AVUSTURYA
104 hava aracı
71- EKVADOR
110 hava aracı
70- BELÇİKA
110 hava aracı
69- SIRBİSTAN
112 hava aracı
67- PORTEKİZ
117 hava aracı
66- DANİMARKA
119 hava aracı
65- BAHREYN
120 hava aracı
63- ROMANYA
131 hava aracı
61- HOLLANDA
143 hava aracı
60- MALEZYA
143 hava aracı
59- AZERBAYCAN
144 hava aracı
58- İSVİÇRE
147 hava aracı
57- NİJERYA
147 hava aracı
54- FİNLANDİYA
164 hava aracı
51- BELARUS
183 hava aracı
50- ÖZBEKİSTAN
191 hava aracı
49- GÜNEY AFRİKA
194 hava aracı
48- FİLİPİNLER
195 hava aracı
46- BANGLADEŞ
216 hava aracı
45- VİETNAM
226 hava aracı
44- VİETNAM
226 hava aracı
43- ARJANTİN
229 hava aracı
42- VENEZUELA
242 hava aracı
41- KAZAKİSTAN
243 hava aracı
40- SİNGAPUR
247 hava aracı
35- MYANMAR
293 hava aracı
33- UKRAYNA
321 hava aracı
32- AVUSTRALYA
325 hava aracı
29- KOLOMBİYA
434 hava aracı
27- MEKSİKA
462 hava aracı
26- POLONYA
468 hava aracı
25- ENDOZEZYA
474 hava aracı
24- TAYLAND
501 hava aracı
23- İSPANYA
513 hava aracı
21- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
560 hava aracı
20- CEZAYİR
605 hava aracı
18- ALMANYA
618 hava aracı
17- BREZİLYA
628 hava aracı
16- YUNANİSTAN
632 hava aracı
15- BİRLEŞİK KRALLIK
664 hava aracı
12- SUUDİ ARABİSTAN
914 hava aracı
11- KUZEY KORE
951 hava aracı
9- TÜRKİYE
1069 hava aracı
7- PAKİSTAN
1434 hava aracı
6- JAPONYA
1459 hava aracı
5- GÜNEY KORE
1576 hava aracı
4- HİNDİSTAN
2296 hava aracı
1- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
13,209 hava aracı