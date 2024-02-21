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DÜNYA
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 11:29

İşte 2024'te dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

Global Power hava kuvvetleri gücü bakımından en güçlü ülkelerin listesini paylaştı. Türkiye'nin de yer aldığı bu liste sürekli güncelleniyor. Peki Türkiye dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesinde kaçıncı sırada yer alıyor.. Dünya çapında ismini duyuran Türk hava kuvvetleri bu listeden hiç çıkmıyor ve listede birçok önemli ülkeyi de geri bırakmış durumda...İşte 2024'te dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi.

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