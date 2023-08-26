Dünyanın hala yaşanılan en eski 20 şehri! Listede Türkiye'den de bir şehir var

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20. Varanasi, Hindistan



Varanasi ya da diğer adıyla Benares, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyâletinde bir şehir. Hindularca kutsal sayılan Ganj nehrinin yanında yer alır ve binlerce yıldır burada ibadet etmek için ülkenin her yanından gelenleri misafir eder. Varanasi, Tanrı Şiva Vishwanat'ın (Varanasi'nin koruyucu tanrısı) şehri olarak bilinir; Hinduizm'in en kutsal yerlerinden biridir. Birçok inanan, aynı zamanda geleneksel Hindu kültür ve bilim merkezi olan bu şehre 2.500 yıldan bu yana hac için gelir.





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19. Cadiz, İspanya

Cádiz (Fenikece: Gadir, Yunanca: Gádeira, Latince: Gades, Arapça: Kadis), İspanya'nın güneybatısında, Endülüs otonom bölgesinde yer alan bir liman kenti. İspanya donanmasının ev sahipliği yapmaktadır. Şehir, Endülüs'ün 8 ilinde biri olan Cádiz iline bağlı 44 belediyeden biridir. Aynı zamanda Cadiz İli'nin başkentidir. Cádiz, sahillerinin yanı sıra en eski Batı Avrupa şehirlerinden birisi olması nedeniyle sahip olduğu tarihi eserleri ile turistik bir merkezdir. Flamenko müziğinin en önemli merkezi olarak kabul edilmektedir. Özellikle şehrin Jerez de la Frontera bölgesi, geçmişten günümüze barındırdığı geleneksel Çingene flamenko müzisyenleri sebebiyle önemli bir merkezdir. Ayrıca, en önemli flamenko merkezi kabul edilmesinde, Camarón de la Isla ve Paco de Lucía gibi efsanevi müzisyenlerin doğup büyüdüğü şehir olmasının da etkisi olduğu düşünülebilir.





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18. Thebai, Yunanistan

Atina'nın kuzeybatısındaki Boeotia bölgesinde kurulan bir şehir devleti. Şehir, milattan önce 1,400 yılında yerleşik hayata geçiyor. Kent, Yunan mitolojisinde de önemli bir yere sahip. Eski Yunan efsanelerine göre Thebai kentinin kurucusu Fenikeli Kadmos'tur. Tanrıların kralı Zeus boğa kılığına girerek Kadmos'un kız kardeşi Europa'yı kaçırır.



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17. Larnaka, Kıbrıs

Larnaka MÖ 14. yüzyılda Antik Yunanlar tarafından "Kition" adıyla kurulmuştur ve o zamandan beridir şehirde yerleşim mevcuttur. Çeşitli depremlerden zarar gören şehrin Orta Çağ'da limanı çamurla dolmuştur. Bunun üzerine şehrin biraz güneyinde kalan yeni deniz kıyısına da yerleşim yapılmıştır. Günümüzde o dönemdeki liman ve kalenin izleri kaybolmuştur. 1426-1489 yılları arasında Memlukluların yönetiminde kalan şehir 1489'da Venediklilerin eline geçmiştir. Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethi sırasında Lefkoşa'nın düşmesi üzerine şehir teslim olmuştur. 19. yüzyılda adanın en büyük ve en önemli limanı ve ticari merkezi idi. 1894'ten itibaren yapılan kazılarda Kition'un bazı kalıntıları ortaya çıkarılmıştır







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16. Atina, Yunanistan

Atina Neolitik Çağdan bu yana bir yerleşim alanıdır. En eski yapıların tarihi Son Tunç Çağına değin uzanır. O dönemde, kale işlevi gören Akropolis'in doruğuna kiklop (büyük boyutlu) taşlardan örülmüş dev bir duvar çevreliyordu. Duvarlarının sağlamlığından ya da coğrafi konumundan dolayı Atina, Son Tunç ve İlk Demir çağlarının karışık dönemlerini büyük yıkıma uğramadan atlattı





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15. Belh, Afganistan

Belh (Darice ve Farsça:بلخ, Balkh), Türkçe (Uygur Lehçesinde) Balık (kent), Afganistan'ın kuzeyinde yer alan eski bir yerleşim yeridir. Büyük Uygur Uygarlığı döneminden kalma antik kentlerden biridir. (Hanbalık-Başkent, Baybalık, Uluğbalık, Ordubalık gibi gibi kentlerden adı sadece Balık olan kenttir, Uygur el yazmalarında adı geçer). Eski Belh şehri (bugünkü Afganistan'ın en eski şehridir) Veda'lı ismi Bhakri'yle ilişkilidir ki sonradan Yunanlar Buhara'ya Bactra demiştir ve ismini Bactra'ya vermiştir. Takharistan veya Bactria'nın merkezi ve başkenti olarak bilinirdi. 365 metre rakıma sahip, mevsimlik akan Belkh Nehri'nin sağ kıyısından 12 km ileride olan eski Belh, bugün çoğunlukla bir enkaz yığınıdır. Belh, bir zamanlar Horasan'ın önemli şehirlerinden birisiydi. Afganistan'da Türk halkları'nın ve Türk kültürünün görüldüğü bir bölgedir.





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14. Kerkük, Irak

Kerkük, Irak'taki Kerkük ilinin başkenti olan şehirdir. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin anayasal ve hukuki başkentidir.[2][3] Ülkenin başkenti Bağdat'ın 236 km kuzeyinde, Erbil'in 83 km güneyinde, Musul'un 149 km güneydoğusunda, Süleymaniye'nin 97 km batısında, Tikrit'in 116 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Günümüzde şehrin büyük çoğunluğu Türkmenler, Araplar ve Kürtler den oluşmaktadır. Eski Asur başkenti Arrapha bölgesinde yer alan Kerkük, 5000 yıllık harabeleri üzerinde, Khasa nehri yanında yer alır. Arrapha, MÖ 10 ve 11. yüzyıllarda Asurlular döneminde çok büyük bir öneme kavuşmuştur. Stratejik ve coğrafik önemi nedeniyle şehir, üç imparatorluk için adeta bir savaş meydanıydı; Asur imparatorluğu, Babil ve Med imparatorlukları, ki hepsi şehri belirli zamanlarda yönetmişlerdir.





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13. Erbil, Irak

Asurlular zamanında Arba-ilu, Arbela; eski İran kaynaklarında Arbira olarak geçen ve gelişmiş bir kent olan Erbil, Aşağı ve Yukarı Zab suları arasında kurulmuştur. Musul, Altınköprü, Bağdad-Basra yollarının kavşak noktasında bulunan şehir, Irak Selçukluları idaresinden sonra 1144 tarihinden itibaren Beytekin hanedanından Küçük Ali'nin ve Erbil Atabeklerinin başkenti olmuştur. Muzafferüddin Kökböri devrinde (1136-1190) imar edilen Erbil, iki kısımda gelişmiştir. Aşağı Erbil nehir kenarında, geniş bir vadide yayılırken, Yukarı Erbil tepe üzerinde kale içine sıkışıp kalmıştır. Kalenin surları, eski kalıntıları üzerine Kökböri tarafından yeniden yaptırılmıştır.





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12. Sur, Lübnan

Sur (Arapça: صور Ṣūr, Fenike dili צור Şur, İbranice: צוֹר‎ Tzor, Yunanca; Τύρος Tyros, İngilizce: Tyre, Fransızca: Sour) , Lübnan'ın Akdeniz kıyısında yer alan tarihi bir liman kentidir. Şehir ilk kurulduğunda bir ada üzerinde yer alıyordu. Sonradan dolgu bir yol ile anakaraya bağlanmıştır. Bugün ise Sur bir yarımada üzerindedir. Sur kenti, aynı Cadiz ve Kartaca gibi çok gelişmiş bir Fenike kolonisi idi. Sur kentinin bu kadar gelişme nedeni Sur firfiri denilen bir boya maddesi idi. Erguvan renkteki bu madde Murex türü bir salyangozdan (Bolinus brandaris) elde edilip, ancak o dönem için son derece pahalı bir boya idi. Sur kentinde Romalılardan kalma eserlere rastlanmıştır. Sur kenti 1984 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yerini almıştır.



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11. Kudüs, İsrail

Kudüs'ün hem İsrail milliyetçiliği hem de Filistin milliyetçiliği arasındaki merkezî pozisyonunu göz önünde bulundurduğumuzda, 5000 yıllık yerleşik hayatı barındıran tarihi incelerken gereken seçicilik, genelde ideolojik ön yargı veya görüşlerden etkilenir. Örneğin, şehrin Yahudi dönemleri, İsrailli milliyetçiler (Siyonistler) için önemlidir ve onlara göre, modern Yahudiler, antik İsraillilerden ve Makabiler'den geldiğini iddia ederler. Öte yandan Müslüman, Hristiyan ve Yahudi olmayanlara ait dönemler ise Filistin milliyetçiliği için önemlidir. Filistin milliyetçilerine göre, günümüzde Filistinlileri, bölgede bulunan farklı insan topluluklar oluşturmuştur. Sonuç olarak, iki taraf da şehrin tarihini, şehir üzerindeki iddialarını güçlendirmek adına politikleştirmektedir.







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10. Beyrut, Lübnan

Lübnan'ın başkenti, kültürel, yönetimsel ve ekonomik merkezi olan Beyrut'un tarihi 5,000 yıl önceye dayanıyor. MÖ 3,000 yılında kurulan şehirde yapılan kazılar Fenike uygarlığından, Helenistik dönemden, Roma İmparatorluğundan, Araplardan ve Osmanlılardan kalan izleri ortaya çıkarıyor. Lübnan İç Savaşı sona erdiğinden beri şehir canlı bir turizm merkezi.





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9. Gaziantep, Türkiye

Gaziantep'te bulunan bir antik kent Dülük, Türkiye'nin hâlâ yaşanılan en eski kenti. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Gaziantep'in tarihi Hititlere kadar uzanıyor. Şehir MÖ 3,650 yılında kuruluyor. Bu kentte Bakır Çağı'ndan kalma eserlere ve bilinen en eski matematik işlemlerine rastlanmıştır. Dülük, tarih boyunca sırayla Hititler, Medler, Asurlular, Persler ve Büyük İskender arasında el değiştirip durmuş. Tam olarak ne zaman yapıldığı bilinememekle birlikte 6. Yüzyılda Bizanslılar tarafından onarılan Gaziantep kalesi şehir merkezinde yer alıyor. Kalenin içinde Roma dönemine ait mozaikleri de bulunuyor.

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8. Filibe, Bulgaristan

Bölgenin hakkında çok eski tarihi hakkında bilgi yoktur. Bölge, I. Murad tarafından fethedildikten sonra, İzmir, Aydın, Manisa, Konya ve Karaman yöresinden Yörük Türkmenler bölgeye iskan ettirilmiştir. Bölgede Türk ve Pomak nüfus hâlâ varlığını korumaktadır.





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7. Sayda, Lübnan

Lübnan'ın güneyinde Cenub vilayetinin merkezi olan şehir.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Akdeniz sahilinde yer alan şehrin nüfusu 200.000'dir Antik Çağda önemli bir Fenike şehri olan Sayda'nın eski ismi Sidon'dur. Tarih boyunca değişik devletlerin idaresinde kalan Sayda 1517'de Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı. 400 yıl Osmanlı idaresinde kalan şehir I. Dünya Savaşından sonra Fransızların idaresine girdi. Daha sonra da bağımsız olan Lübnan'ın bir şehri haline geldi.

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6. Feyyum, Mısır

Orta-kuzey Mısır'da kendisiyle aynı adı taşıyan Feyyum vahasında bulunan bir kenttir. Kahire'nin 130 km güneybatısındadır. Aynı zamanda Mısır'ın Feyyum ilinin idari merkezidir. Nüfusu 2006 sayımına göre 317,000 kadardır. Yakınlarında eski adı Moeris Gölü olan, şimdilerde eski gölün yalnızca küçük bir bölümünü kapsayan Karun Gölü (Birket Karun) bulunmaktadır. Eski adı Medinet El-Feyyum'dur. Antik Krokodilopolis kentinin kısmen üzerinde oturmaktadır. Roma devrinden kalan, o zamanki Mısırlı toplumun ölüleri için yaptıkları Feyyum mumya portreleri ile ünlüdür. O zamanki Mısır toplumu eski geleneklerini sürdürüyor, Romalılar'ın aksine yakılmaktansa gömülmeyi tercih ediyordu. Mumyalama işleminden sonra ölünün sağlığındaki yüzünü betimleyen yağlı boya resimleri ahşap levhalara resmediyor, daha sonra da bunları mumyanın yüz bölümüne iliştiriyorlardı. Tüm suların tanrısı olarak kabul edilen Sobek'in şehridir.





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5. Susa, İran

Tahminî nüfusu 2005 yılı itibarıyla 64.960'tır. Eski Çağ'da Şuşan adıyla Elam Devleti'nin başkentiydi.





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4. Şam, Suriye

Suriye'nin başkentidir. Ayrıca, Şam Valiliğinin ve Rif Şam Valiliği'nin de idari başkentidir.

Dünya tarihindeki ilk cinayet olan Kabil ile Habil olayının Şam'ın kuzeyindeki Kasiyun Dağı'nda gerçekleştiğine inanılır.[kaynak belirtilmeli] En bilinen tarihi mekanlardan biri Emevi Camii'dir. Ayrıca, bazı Müslümanlar arasında ahir zamanda Mehdi'nin ve İsa'nın bu camiye ineceği inancı vardır.[kaynak belirtilmeli] 1516 yılında Yavuz Sultan Selim'in Suriye'yi ele geçirmesiyle oluşturulan Şam Vilayetinin merkezi haline gelen Şam kenti, hac yolu üzerindeki toplanma noktası olması nedeniyle de ticari yönden önemini korumuştur.

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3. Halep, Suriye

Tarihi MÖ 4,300 yılına dayanan Halep, MÖ 800 yılına kadar Hititlerin kontrolünde kalıyor. Şehir daha sonra sırasıyla Asurlular, Yunanlılar ve Perslerin eline geçiyor.

Daha sonra Roma İmparatorluğu tarafından işgal edilen şehir, Bizans ve Arap egemenliğine de giriyor. Haçlı seferlerinde kuşatıldıktan sonra Moğol ve Osmanlı İmparatorluğu şehirde hüküm sürüyor.





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2. Biblos, Lübnan

Lübnan'ın Beyrut kentinin kuzeyinde yer alan antik bir Fenike liman kentidir. Şu anki Arapça adı Cübeyl (جبيل) olan kentin tarihinin kesin olarak bilinmemekle birlikte 7000 yıl öncesine kadar uzanmakta olduğu bazı bilimadamlarınca tahmin edilmektedir. Ancak Bybloslular şehirlerini Byblos olarak adlandırmıyor aksine Gubla ve daha sonraları da Gebal diyorlardı ve şehirlerinin bulunduğu sahile de Canaan(Kenan) demekteydiler. MÖ 1200'lü yıllarda, bu sahillere Fenike (Phoenicia) adını verenler Yunanlar olmuştur. Ayrıca şehre Yunancada Papirus anlamına gelen Byblos adını da yine Yunanlar vermiştir, çünkü büyük bir ticaret limanı olan Byblos zamanında papirus ticaretine hakim bir liman kenti idi.(İngilizce Bible sözcüğü, adını bu kentten almaktadır.)

