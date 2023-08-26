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DÜNYA
Eklenme tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 11:32

Dünyanın hala yaşanılan en eski 20 şehri! Listede Türkiye'den de bir şehir var

Dünyanın en eski 20 şehri! Dünya üzerindeki ilk yerleşim yerleri olan ve halen yaşam alanı olarak kullanılan şehirleri biliyor musunuz? İşte dünyanın hala yaşanılan en eski 20 şehri!

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