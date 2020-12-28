Yeni asgari ücret hangi ödemeleri değiştirecek?

Milyonlarca kişinin beklediği yeni asgari ücret zammı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni asgari ücreti 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladı.

Akşam Gazetesi Yazarı Dr. Okan Güray Bülbül, asgari ücret rakamlarına ilişkin, "Asgari ücret çok önemli bir parametre yalnızca asgari ücret üzerinden gelir elde edenleri değil. Piyasada ocak ayında zam alacak bütün özel sektör çalışanlarının artık elinde bir veri var. Asgari ücret yüzde 21 oranında arttı." dedi.

PRİM MİKTARI ARTTI

"Ortalama diğer ücretler içinde kararlaştırılan zam oranı bunun içinden gerçekleştirilecek. Bunun dışında prime esas kazancın tabanı asgari ücret dolayısıyla işçilerin maaşlarından kesilecek prim miktarı da artmış oldu" diyen Bülbül, "İkincisi tavan değişti, prime esas kazancın tavanı 26 bin 831 TL oldu 2021 yılında dolayısıyla rakam brüt maaştan kast ediyorum. Bu tutarın üzerinde olanlar bu tutar üzerinden SGK primi ödeyecekler." açıklamasında bulundu.

Bülbül, "4B’lerin esnafın ve Bağ-Kur’ların onların primi arttı. Onlar içinde biliyorsunuz belirlenen tutar üzerinden ödeniyor. Ve eğer 5 puanlık bir indirimden yararlanabiliyorsa düzenli prim ödeniyorsa bu durumda Bağ-Kur’luların 55 üzerinden prim ödemesi söz konusu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ YÜKSELECEK

"Borçlanma ve isteğe bağlı primler arttı. Günlük borçlanma tutarı 38.16 TL’ye yükseldi." diyen Bülbül, "Başka etkilediği konu işsizlik maaşı, asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizlik ödeneği de yükselecek. Fakat bu yükseliş hemen yaşanmayacak, asgari ücretin işsizlik maaşına yansıması 4 ay gecikmeli oluyor." dedi.

Dr. Okan Güray Bülbül, mayıs ayından itibaren işsiz kalmış birisine ödenecek işsizlik maaşının artacağını ve bin 450 TL olacağını vurguladı.

Bülbül, "Bireysel emeklilik devlet katkısı yükselecek, genel sağlık sigortasından prim desteği yani devlet tarafından ödenmesi belirlenen kişi başı gelir sınırı da bin 192 TL’ye yükseldi. Hanede kişi başında düşen gelir bu tutarların altındaysa genel sağlık sigortası devlet tarafından ödenecek." açıklamasında bulundu.

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