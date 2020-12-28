Asgari ücretle birlikte AGİ de belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için asgari ücretin yüzde 21.56 oranında zamla net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini açıklamasının ardından 2021 asgari geçim indirimi (AGİ) de belli oldu. AGİ, bekarlar için 268.31 TL, evli ve eşi çalışmayanlar için 321.97 TL oldu.

Asgari ücretle birlikte asgari geçim indiriminin (AGİ) kaç TL'ye yükseldiği de belli oldu. Evli ve bekar çalışanlar için farklı olarak hesaplanan, kişinin eşinin çalışma durumu ve sahip olduğu çocuk sayısının da etkili olduğu AGİ, şöyle belirlendi:

Bekar 268.31 TL

Evli eşi çalışmayan 321.97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362.22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402.47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456.12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456.12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456.12 TL

Evli eşi çalışan 268.31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308.55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348.80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402.47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429.30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456.12 TL