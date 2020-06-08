Ücretsiz izin parası ne zaman yatacak, yattı mı? Haziran ayı ücretsiz izin maaş desteği sorgulama ekranı

Haziran ayı ücretsiz izin ödeneği için geri sayım sona eriyor. Ücretsiz izin parası ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı günlerdir merakla araştırılıyor. Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara günlük 39 lira 24 kuruş ödeme yapılıyor. Haziran ayı ücretsiz izin ödeneği bugün itibari ile hesaplara yatırılmaya başlandı. Haziran ücretsiz izin ödeneği sorgulama ekranına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI

ÜCRETSİZ İZİN PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Haziran ayı ücretsiz izin ödeneği bugün (8 Haziran 2020) itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. Ücretsiz izin maaş desteği aylık 1170 TL olarak açıklandı.

Bakan Selçuk, "15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılmaya başlanıyor. Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda; işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerinin ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.



ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ NEREYE YATAR?

Ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Ödemeler İŞKUR aracılığıyla yapılıyor. Ancak İŞKUR sisteminde Iban numarası bulunmayanların ücretleri PTT'ye yatırıldı. Vatandaşlar maaşlarını PTT'den çekebilecek.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izin desteği almak için başvuru sistemi üzerinden işverenler ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek bildirimlerini yapmaları gerekiyor.

Ücretsiz izin desteğiyle Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuramamış çalışanları koruma altına almak özellikle belirten Bakan Selçuk, sözlerinde şu ifadeleri de kullandı;

"Ücretsiz izin desteği de SGK üzerinden açıldı. İşverenlerimizin alışkın olduğu bir ücretsiz izin modülü vardı. Buna yeni bir modül ekleyerek, Kovid-19 ücretsiz izin formu diye bir modül açtık. İşverenlerimiz, SGK'deki bu sistem üzerinden pandemi sürecindeki ücretsiz izinleri de bildirecekler. Biz de bildirilen çalışanlarımıza günlük 39 liralık nakdi ücret desteği sağlamış olacağız."

Bakan Selçuk, iş akitlerinin feshedilmesinin kısıtlanmasına yönelik soruya karşılık, bununla ilgili denetimleri ve idari para cezalarını getirdiklerini, üç aylık sürede bu konuda da denetimlerin yapılacağını vurguladı.