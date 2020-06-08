Rapor parası hangi tarihler arasında yatar? E-devlet rapor parası sorgulama nasıl yapılır?

Rapor parası sorgulama işlemleri e-devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Rapor parası alacak olan vatandaşlar rapor parası hangi tarihler arasında yatar? Sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemeler için başvuruların SGK’ya iletilmesinin ardından en geç 15 gün içerisinde para hesaba yatırılıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde…

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RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

SGK'ya bağlı olarak çalışan kişinin iş yerinde başına gelen bir kaza veya hastalık sonucu rapor parası almaya hak kazanırlar. Sağlık kuruluşlarına giderek iş kazası veya iş hastalığı olanlar hekimler tarafından muayeneleri tamamlandıktan sonra iş görmemezlik raporu verilir. Alınan sağlık raporunun en az 3 günlük olması gerekmektedir. Aksi takdirde 3 günden daha az olan raporlar için ödeme yapılmamaktadır. Rapor parası alan çalışanlar işvereninin alınan raporu SGK'ya iletmesinin ardından en geç 15 gün içinde PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılıyor. Rapor parası ödemeleri daha önceleri her ayın 8'i ve 14'ü arasında yapılıyordu. Günümüzde artık bu uygulama kaldırıldı ve ödemeler ayın her gününde PTT şubelerine yapılmaya başlandı.

RAPOR PARASI SORGULAMA TELEFON NUMARASI

Rapor parasını sorgulamanın bir diğer yolu ise ALO 170 numaralı çağrı merkezidir. Bu numaradan kesin olarak rapor parasının ne zaman yatırılacağı bilgisine ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET RAPOR PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Rapor parasının T.C. kimlik numarası üzerinden sorgulaması hem e- devlet üzerinden hem de PTT veznelerinden yapılabilmektedir. Ancak e- devlet sisteminin kullanılması sırasında kişilerin e- devlet şifresi ile sisteme giriş yapmaları gerekecektir. Şifre kullanmadan, sadece T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabileceğiniz herhangi bir platform bulunmamaktadır. E-devlet üzerinden işlemleri yürütürken de yapmanız gereken, öncelikle şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapmak olmalıdır. Ardından sağ üst kısımda bulunan bölüme iş göremezlik raporu yazmanız gerekir. Burada açılan bölgeden sigorta türünüzü seçerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

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Sadece T.C. kimlik numaranızı kullanarak yapmak istediğiniz sorgulamalar için PTT veznelerini kullanmanız yeterli olacaktır. Sadece kimlikle yapacağınız sorgulamalar için numara almanız ve sorgulama yapmak istediğinizi söylemeniz yeterli olur.

RAPOR PARASI ALMA ŞARTLARI

-SGK’ya bağlı olarak çalışan kişinin iş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden biri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğranılması gereklidir.

-SGK tarafından yetki verilen hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekiyor.

-Köy veya mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına veya hesabına bağımsız olarak çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları şartı gerekiyor.

-Sigortalı çalışanların hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği için iş göremezlik raporunun başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor.

-Analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmeleri için doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor.

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