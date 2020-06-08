İşsizlik ödeneği ne zaman verilecek? işsizlik maaşı nasıl alınır, şartlar nelerdir?

İşsizlik ödeneği almak isteyen kişiler şartlarının neler olduğunu araştırıyor. Türkiye İŞ Kurumu (İŞKUR) tarafından verilen bu ödenek vatandaşa destek oluyor. İşsizlik ödeneği kazanan kişilere ayrıca genel sağlık sigortası primleri, yeni bir iş bulma, meslek geliştirme ve edinme imkanı da sunuyor. İşsizlik ödeneği yattı mı, ne zaman? işsizlik maaşı nasıl alınır, şartlar nelerdir? Bu ödenekten faydalanabilmek için kişinin kendi istek ve dışından işsiz kalması gerekiyor. Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde işsizlik ödeneği ödemeleri hakkında açıklama yapmıştı. Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak." Şeklinde konuşmuştu.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.