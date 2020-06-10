Ücretsiz izin desteği uzatıldı mı? Ücretsiz izin ödeneği kaç ay uzatıldı?

Ücretsiz izin desteği uzatıldı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs salgını ile alınan tedbirler arasında işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği yer alıyordu. Söz konusu işten çıkarma yasağı 3 ay süreyle uzatıldı. Buna göre işverenler işçilerini 3 ay daha çıkaramayacak. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar kendilerine yapılan desteğin de uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. İşte detaylar...

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ UZATILDI MI?

NTV'nin haberine göre; Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.

17 TEMMUZ'DA BİTECEKTİ

Koronavirüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.

ÜCRETSİZ İZİN PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Haziran ayı ücretsiz izin ödeneği 8 Haziran 2020 itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. Ücretsiz izin maaş desteği aylık 1170 TL olarak açıklandı.

Bakan Selçuk, "15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılmaya başlanıyor. Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda; işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerinin ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.