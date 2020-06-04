Halkbank destek kredi başvuru işlemi nasıl yapılır? Halkbank 0,74 konut kredisi hesaplama ekranı haberimizde…

Halkbank 0,74 faizli konut kredisi teklifini vatandaşlara sundu. Coronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecine yönelik düşük faizli konut kredisi sunan kamu bankaları arasında Halkbank da bulunuyor. Söz konusu destek kredi 12 aya kadar ödemesiz şekilde düzenlenebiliyor. Halkbank 0,74 konut kredisi hesaplama ekranı için detaylar haberimizde…

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HALKBANK DESTEK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Düşük faizli destek kredi paketini kamuoyuyla paylaşan Halkbank, resmi internet sitesi üzerinde konuya ilişkin şöyle bir bilgilendirme yaptı;

“Küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınında normalleşme sürecine geçiş ile 12 aya kadar ödemesiz dönemli “Avantajlı Konut Kredisi” paketi hizmete sunulmuştur.

Paket kapsamında; yeni(sıfır) ve ikinci el konutlar üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL’ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL’ye kadar kredinizi kullanabilirsiniz.

0,74 konut kredisi şartları nelerdir? 0,74 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri?

Size özel avantajlı faiz oranları ile kullanabileceğiniz konut kredinizi ister aylık eşit taksitlerle, isterseniz 12 aya kadar ödemesiz dönem imkânı ile 15 yıla varan vadede, %10’dan başlayan, düşük peşinat oranı ile yararlanabilirsiniz.”

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI

“Yeni (sıfır) konutlar için %0,64, 2. El konutlar için %0,74 faiz oranı ile 180 ay vadeye kadar, üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL’ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL’ye kadar kullanılabilecektir.”

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