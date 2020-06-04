2 yıl ödemesiz ev kredisi şartları neler? 2 yıl ödemesiz konut kredisi nasıl alınır?

2 yıl ödemesiz ev kredisi ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar konuyu yakından takip ediyorlar. Geçtiğimiz gün kamu bankalarının, konut kredisi duyurusu üzerine özel sektör de cazip tekliflerini sundu. Kamu bankaları sıfır konutta 0.64, ikinci elde ise 0.74 kredi faizi tekliflerini açıklamıştı. 2 yıl ödemesiz ev kredisi ile ilgili ayrıntılar haberimizde…

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2 YIL ÖDEMESİZ EV KREDİSİ

Kamu bankalarının konut kredisinde avantajlı kredi faiz oranlarının üzerine vatandaşı rahatlatacak bir diğer teklif de özel sektörden geldi. Özel sektörü öne çıkaran en önemli detay ise ‘ödemesiz dönem.’

Şöyle ki; markalı konut projelerinden ev alan vatandaş 24 ay taksit ödemeyecek, ödemeler 3. yılda başlayacak. Sektör temsilcileri ise daha önce yapılan hiçbir kampanyada bu fırsatın sunulmadığına dikkat çekiyor.

Emlak Konut GYO öncülüğünde yapılması planlanan kampanyada önce liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Sonrasında vatandaş yüzde 5 peşinat verecek. Yüzde 15 de teslime ödenecek. Vatandaşlar kalan yüzde 80 için de aylık yüzde 0.79 bandından oranlarla konut kredisi kullanacak. Kredi kullananlar 2 yıl taksit ödemeyecek, 3. yıla başlarken ödemeler yapılacak.

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Özel sektörün kampanyasında vade seçenekleri 10 ve 15 yıl olarak tüketiciye sunuluyor. Kampanyanın ilk etapta yaklaşık 30 projede uygulanması bekleniyor. Büyük kısmı teslime hazır olan projeler ise İstanbul, İzmir, Ankara, Gebze, Konya ve Denizli’de yer alıyor.

Gayrimenkul sektörü korona virüsü salgınından olumsuz etkilenince bu tarz tekliflerin sektörü yeniden canlandırması ve gerek vatandaş açısından gerek sektör açısından kazançlı satışların olması ön görülüyor.

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