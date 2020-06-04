0,64 konut kredisi hakkında detaylar tüm ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 0,64 konut kredisi veren bankalar hangileri? 0,64 faizle konut kredisi nasıl alınır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak. 0,64 konut kredisi hakkında tüm detayları sizler için derledik.

0,64 KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?



Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank vatandaşların ihtiyaçlarını desteklemek için düşük faiz oranları ve uzun vade imkanlarıyla konut kredisi çekme imkanı sunuyor.

0,64 FAİZLE KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?



Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.