0,74 konut kredisi şartları nelerdir? 0,74 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri?

0,74 faizle konut kredisi almak isteyenler konuyu yakından takip ediyorlar. Koronavirüs salgını döneminde gayrimenkul sektöründeki durgunluğu, normalleşme sürecinde canlandırmak ve vatandaşa kolaylık sağlamak adına kamu bankaları konut kredisi tekliflerini sundu. İkinci el konutta 0,74 faiz oranına sahip konut kredisi ve cazip ödeme seçenekleriyle ev sahibi olunabilecek. 0,74 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? sorusunun yanıtı sizlerle…

0,74 FAİZLE KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR

Koronavirüs salgını döneminde gayrimenkul sektöründe neredeyse yarı yarıya bir düşüş söz konusu oldu. Bu düşüşü kotarmak adına ise normalleşme süreci içerisine girdiğimiz şu günlerde kamu bankaları konut kredisi tekliflerini açıkladı. Konut kredisi desteği ile hem sektörün canlanması hem de vatandaşların düşük faizler ve cazip ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmaları amaçlanıyor.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank vatandaşların ihtiyaçlarını desteklemek için düşük faiz oranları ve uzun vade imkanlarıyla konut kredisi çekme imkanı sunacaklarını duyurdu. Birinci el yani sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanları vatandaşlarla buluşuyor. İkinci el konut kredisi için faiz oranları ise 0,74 olarak belirlendi.

Kaçırılmaması gereken bu tarihi imkandan, daha geniş kesimlerin yararlanabilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanmış olacak.