Kredi yapılandırma 2020 olacak mı? Konut kredisi kredi yapılandırma geldi mi?

Türkiye tarihinin en düşük konut kredi faiz oranları, yüzde 0,64 ile kamu bankaları tarafından vatandaşlara sunuldu. Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçirdi. Ucuz konut kredisi ile birlikte eskiden çekilen krediler için kredi yapılandırma olacak mı? sorusu gündeme geldi. İşte tüm merak edilenler...

KREDİ YAPILANDIRMA 2020 OLACAK MI?



Banka kredisi kullanarak ev alan vatandaşlar, yüksek faiz oranı ile aldıkları kredinin kamu bankaları tarafından yapılandırılıp yapılandırılmayacağını araştırıyorlar.

Yüksek oranlar ile konut kredisi kullanan vatandaşlar ‘kredi seferberliği’ kapsamında kredilerini yeniden yapılandırma imkanı bulmuştu. Benzer bir uygulamanın pandemi süreci nedeniyle gündeme gelmesi bekleniyor. Fakat henüz konut kredisi yapılandırması ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

0,74 konut kredisi şartları nelerdir? 0,74 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri?

KONUTTA FAİZ İNDİRİMİ KREDİSİ KAMPANYASI NEDİR?

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

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