Dolarda sert düşüş devam ediyor: Dolar/TL 7.70'den işlem görüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı "ekonomideki yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara olan talep hızla artış göstermişti. Dün 8 liranın altını gören Dolar kuru, bugün de 7.75 sevilerinin altını görerek 7.70 seviyesinde işlem görüyor.

Aksam.com.tr'nin DHA'dan aktardığı habere göre, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.41 artışla 1,284.52 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.27 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.46, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.38 artıdaydı.

Altındaki sert düşüş tüm hızıyla devam ediyor! Gram altın son dakika itibariyle 463 liraya kadar geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yurtiçindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetmesinin ardından, hafta başından itibaren rekor düzeylerinden gerileyen dövizlerdeki düşüşler sürdü.

İş Yatırım'ın günlük piyasa bülteninde, "Piyasalardaki yükseliş devam eder mi?" diye soruldu ve şöyle denildi:

"ABD ve Avrupa vadelilerinin seyri Borsa İstanbul’daki yükselişin sürebileceğine işaret ediyor. Geçmiş verinin incelenmesi ise bu denli sert yükselişler sonrası kar satışları geldiğini gösteriyor. Biz iyimser tarafta olmaya devam ediyoruz. 'Aşı bulundu' ve 'Hayat Normalleşiyor', 'Türk lirası güçleniyor' sepetlerinin endeksi yenmeye devam edeceğine inanıyoruz. Endeks için destek olarak 1,245, direnç olarak 1,345 seviyeleri öne çıkıyor."





Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası altın fiyatlarındaki hareketlilik başladı

Son dakika anlık altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatları güncel arttı mı?